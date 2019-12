© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna al successo il Tottenham di José Mourinho. Dopo la sconfitta nel derby londinese contro il Chelsea, gli Spurs si riscattano battendo 2-1 il Brighton. Una vittoria maturata in rimonta: gli ospiti erano passati in vantaggio con Webster nella prima frazione, ma Kane e Alli hanno ribaltato il risultato nella ripresa. Il Tottenham sale a quota 29 punti in classifica, in quinta posizione, superando momentaneamente Sheffield United e Wolverhampton, mentre il Brighton resta a 20, in tredicesima piazza.

Il programma del Boxing Day

Ore 16 Aston Villa-Norwich

Ore 16 Bournemouth-Arsenal

Ore 16 Chelsea-Southampton

Ore 16 Crystal Palace-West Ham

Ore 16 Everton-Burnley

Ore 16 Sheffield Utd-Watford

Ore 18.30 Manchester United-Newcastle

Ore 21 Liverpool-Leicester

Domani, ore 20.45 Wolverhampton-Manchester City