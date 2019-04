Premier League, volata Champions: 2 posti disponibili, il calendario

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Campionato inglese apertissimo non solo per la corsa al titolo. Con Liverpool e Manchester City certe della qualificazione alla prossima Champions League, rimangono due biglietti per quattro per la massima competizione continentale. Vediamo nello specifico il calendario e il coefficiente di difficoltà (dal più facile * al più difficile ***):

Questa la classifica attuale:

TOTTENHAM 70

CHELSEA 67

ARSENAL 66

MANCHESTER UNITED 64

36° turno

27 aprile, Tottenham-West Ham *

28 aprile, Manchester United-Chelsea ***

29 aprile, Leicester-Arsenal **

37° turno

4 maggio, Arsenal-Brighton *

4 maggio, Chelsea-Watford **

5 maggio, Huddersfield-Manchester United *

6 maggio, Bournemouth-Tottenham *

38° turno

12 maggio, Burnley-Arsenal *

12 maggio, Leicester-Chelsea **

12 maggio, Tottenham-Everton **

12 maggio, Manchester United-Cardiff *