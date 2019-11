Il Leicester supera l'Arsenal col più classico dei risultati in questo 12° turno di Premier League. A decidere la sfida del King Power Stadium sono state le reti di Vardy al 68' e Maddison al 75'. Continua così il periodo no dei Gunners, sesti in classifica a quota 17 punti, mentre prosegue la striscia di vittorie (quattro consecutive) delle Foxes, attualmente seconde con 26 lunghezze.

La dodicesima giornata di Premier League:

Norwich-Watford 0-2 (ieri)

Chelsea-Crystal Palace 2-0

Burnley-West Ham 3-0

Newcastle-Bournemouth 2-1

Southampton-Everton 1-2

Tottenham-Sheffield United 1-1

Leicester-Arsenal 2-0

Manchester United-Brighton (domani, ore 15)

Wolverhampton-Aston Villa (domani, ore 15)

Liverpool-Manchester City (domani, ore 17:30)