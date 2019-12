Premier, Liverpool non sbaglia un colpo: doppietta Salah stende Watford

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la prodezza di martedì a Salisburgo, Mohamed Salah veste nuovamente i panni del trascinatori e spinge il Liverpool al sedicesimo successo su diciassette match di Premier League. Con il Watford finisce 2-0 e la doppietta, manco a dirlo, porta la firma dell'egiziano. Una rete nel primo tempo, l'altra al 90' per chiudere i giochi. E i Reds sono sempre più primi, adesso a +11 sul Leicester e addirittura +17 sul Manchester City, chiaramente per ora con una partita in più.

Il programma della diciassettesima giornata:

Liverpool-Watford 2-0

Burnley-Newcastle (oggi, ore 16)

Chelsea-Bournemouth (oggi, ore 16)

Leicester-Norwich (oggi, ore 16)

Sheffield United-Aston Villa (oggi, ore 16)

Southampton-West Ham (oggi, ore 18:30)

Manchester United-Everton (domani, ore 15)

Wolverhampton-Tottenham (domani, ore 15)

Arsenal-Manchester City (domani, ore 17:30)

Crystal Palace-Brighton (lunedì, ore 20:45)

Classifica:

Liverpool 49

Leicester 38

Manchester City 32

Chelsea 29

Manchester United, Wolverhampton 24

Tottenham 23

Sheddield United, Arsenal, Crystal Palace, Newcastle 22

Brighton 19

Burnley 18

Everton 17

Bournemouth, West Ham 16

Aston Villa, Southampton 15

Norwich 11

Watford 9