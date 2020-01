© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora una vittoria per il Liverpool in Premier League, con i Reds che hanno conquistato la vittoria numero 19 in 20 partite giocata (con una gara ancora da recuperare). Nel posticipo del 21° turno di Premier League, i ragazzi di Klopp hanno battuto lo Sheffield United con il punteggio di 2-0: a segno Salah e Mané. Con questo successo il Liverpool consolida il primo posto con ben 13 punti di vantaggio sul Leicester secondo in classifica e 14 sul Manchester City.