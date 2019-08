Premier, lo United non ingrana: solamente 1-1 col Southampton in dieci

© foto di

Il Manchester United non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo del Southampton. Nel 4° turno di Premier League i Red Devils passano infatti in vantaggio al 10' col giovane Daniel James, ma si lasciano recuperare da Vestergaard al 58', trovando il loro secondo pareggio in quattro partite. Padroni di casa in dieci dal 73' a causa del doppio giallo rimediato da Danso. 90 minuti in campo per l'uomo mercato Paul Pogba.

Questo il programma completo del 4° turno di Premier League:

Sabato

13:30 Southampton - Manchester Utd 1-1

16:00 Chelsea - Sheffield Utd

16:00 Crystal Palace - Aston Villa

16:00 Leicester - Bournemouth

16:00 Manchester City - Brighton

16:00 Newcastle - Watford

16:00 West Ham - Norwich

18:30 Burnley - Liverpool

Domenica

15:00 Everton - Wolves

17:30 Arsenal - Tottenham