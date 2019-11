© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Smaltita la delusione per la sconfitta nello scontro diretto con il Liverpool - anche grazie alla sosta -, il Manchester City di Pep Guardiola torna al successo in un match intenso e combattuto contro un buon Chelsea. Succede tutto nel primo tempo: la squadra allenata da Frank Lampard era passata in vantaggio con Kanté, ma De Bruyne e Mahrez hanno ribaltato il punteggio, consegnando tre punti importanti ai Citizens. Al 93' gol annullato a Sterling col VAR. In classifica, Aguero e soci si portano in terza posizione, scavalcando proprio i londinesi.

IL PROGRAMMA COMPLETO

West Ham-Tottenham 2-3

Arsenal-Southampton 2-2

Bournemouth-Wolverhampton 1-2

Brighton-Leicester 0-2

Crystal Palace-Liverpool 1-2

Everton-Norwich 0-2

Watford-Burnley 0-3

Manchester City-Chelsea 2-1

Domani, ore 17.30: Sheffield United-Manchester United

Lunedì, ore 21: Aston Villa-Newcastle