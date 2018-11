© foto di Imago/Image Sport

Sono diverse anche per quanto riguarda il mercato invernale, le date della finestra di trasferimenti della Premier League. Se per la Serie A inizierà il 3 e finirà il 18 gennaio, in Inghilterra inizierà il 1 gennaio e chiuderà il 31 gennaio alle 23:00 locali. I club hanno concordato che i nuovi giocatori registrati non potranno giocare la 21esima giornata che si terrà dal 1 al 3 gennaio.