Premier, non basta un super Auba: Pereyra inchioda l'Arsenal sul 2-2

Non basta una doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang all'Arsenal, che viene costretto al pareggio esterno, in casa di quel Watford che ha appena cambiato allenatore, passando da Gracia al ritorno di Sanchez Flores. L'attaccante gabonese sigla due reti già nel primo tempo, al 21' e al 32', salvo poi però assistere alla rimonta degli Hornets nel secondo tempo, con il gol di Cleverley, ex Man United, e la rete del definitivo pareggio siglata dal Tucu Pereira, ex Juve e Udinese, su calcio di rigore. Al triplice fischio, dunque, è 2-2.

La quinta giornata di Premier:

Liverpool-Newcaslte 3-1

Brigton-Burnley 1-1

Manchester United-Leicester 1-0

Sheffield United-Southampton 0-1

Tottenham-Crystal Palace 4-0

Wolverhampton-Chelsea 2-5

Norwich-Manchester City 3-2

Bournemouth-Everton 3-1

Watford-Arsenal 2-2

Aston Villa-West Ham (lunedì ore 21)