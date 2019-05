Premier, nuovo scivolone del Tottenham: ko per 1-0 col Bournemouth

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo scivolone del Tottenham, che dopo la sconfitta casalinga col West Ham perde 1-0 anche sul campo del Bournemouth. A decidere l'incontro, con gli Spurs addirittura in nove per le espulsioni di Son al 43' e Foyth al 48', è stata una rete di Ake al 91'. Con questo risultato il Tottenham resta terzo a quota 70 punti, rischiando ancora di essere sorpassato dal Chelsea (68 punti in classifica, domani in campo col Watford), mentre il Bournemouth raggiunge quota 45 lunghezze, dodicesimo.

Il programma completo del 37° turno di Premier :

Ieri

EVERTON-BURNLEY 2-0

Oggi

BOURNEMOUTH-TOTTENHAM 1-0

WEST HAM-SOUTHAMPTON ore 16

WOLVERHAMPTON-FULHAM ore 16

CARDIFF-CRYSTAL PALACE ore 18.30

NEWCASTLE-LIVERPOOL ore 20.45

Domenica

CHELSEA-WATFORD ore 15

HUDDERSFIELD-MANCHESTER UNITED ore 15

ARSENAL-BRIGHTON ore 17.30

Lunedì

MANCHESTER CITY-LEICESTER ore 21