Premier, per il Tottenham è (quasi) crisi: il Brighton gli rifila un tris

Strascichi dopo il pesante 7-2 rifilatogli dal Bayern Monaco? Sì, possibile, perché il Tottenham visto oggi all'Amex Stadium è davvero irroconoscibile. Ringrazia il Brighton, che fa la voce grossa, impone il suo gioco e rifila altri tre schiaffi in faccia agli Spurs: Maupay ad aprire le danze, Connolly a proseguirle e chiuderle poi nella ripresa. Finisce 3-0 e adesso le cose si complicano anche in Premier League per la formazione di Mauricio Pochettino, che tra le altre cose ha dovuto rinunciare dopo 8 minuti a Lloris a causa di un brutto infortunio al braccio. Piove sul bagnato.

L'ottava giornata di Premier League:

Brighton-Tottenham 3-0

Burnley-Everton (ore 16)

Liverpool-Leicester (ore 16)

Norwich-Aston Villa (ore 16)

Watford-Sheffield United (ore 16)

West Ham-Crystal Palace (ore 18:30)

Arsenal-Bournemouth (domani ore 15)

Manchester City-Wolverhampton (domani ore 15)

Southampton-Chelsea (domani ore 15)

Newcastle-Manchester United (domani ore 17:30)

Classifica:

Liverpool 21

Manchester City 16

Leicester 14

Arsenal, West Ham 12

Tottenham, Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace 11

Manchester United, Burnley, Brighton 9

Sheffield United 8

Wolverhampton, Southampton, Everton 7

Norwich City 6

Aston Villa, Newcastle 5

Watford 2