Cade a sorpresa il Chelsea, terzo della classe, ma non vince neanche il Leicester secondo. Diverse sorprese in questo pomeriggio di Premier League, in cui sono scese in campo otto squadre in quattro partite. Di seguito risultati e marcatori.

Burnley-Newcastle 1-0 (58' Wood)

Chelsea-Bournemouth 0-1 (84' Gosling)

Leicester-Norwich 1-1 (26' Pukki, 38' aut. Krul)

Sheffield United-Aston Villa 2-0 (50', 73' Fleck)

Il programma della diciassettesima giornata:

Southampton-West Ham (oggi, ore 18:30)

Manchester United-Everton (domani, ore 15)

Wolverhampton-Tottenham (domani, ore 15)

Arsenal-Manchester City (domani, ore 17:30)

Crystal Palace-Brighton (lunedì, ore 20:45)