Nel pomeriggio di Premier League tanti e gol e tre vittorie importanti. Il Leicester City infatti continua a non trovare ostacoli e allunga sul Manchester City in classifica battendo 4-1 l'Aston Villa grazie alla doppietta di Vardy e ai gol di Iheanacho e Evans. Bene anche lo Sheffield United che in rimonta ha avuto la meglio sul Norwich battendo 2-1 dopo un primo tempo passato sotto di una rete. Vittoria in rimonta anche del Newcastle che ha battuto 2-1 il Southampton con i gol di Shelvey e Fernandez. Con questo successo il Leicester sale a 38 punti in classifica e vola a +6 sul City terzo.

Il programma completo del 16° turno di Premier:

Sabato

13:30 Everton - Chelsea 3-1

16:00 Bournemouth - Liverpool 0-3

16:00 Tottenham - Burnley 5-0

16:00 Watford -Crystal Palace 0-0

18:30 Manchester City - Manchester Utd 1-2

Domenica

Aston Villa - Leicester 1-4

Newcastle - Southampton 2-1

Norwich - Sheffield Utd 1-2

17:30 Brighton - Wolves