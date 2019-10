Premier, si risveglia l'Everton: dopo 4 ko di fila, West Ham battuto 2-0

Dopo quattro sconfitte consecutive, l'Everton ritrova la vittoria e la sua classifica prende un po' di fiato. Esce sconfitto da Goodison Park il West Ham, attualmente ottavo in classifica con 12 punti. Sotto, a due lunghezze, adesso ci sono i Toffees, che ringraziano Bernard per il successo di misura: una rete realizzata dopo un quarto d'ora tiene per l'intera durata della sfida, poi nel finale il raddoppio che chiude i giochi a firma di Sigurdsson. Finisce 2-0, l'Everton finalmente riconquista i tre punti.

La nona giornata di Premier League:

Everton-West Ham 2-0

Aston Villa-Brighton (oggi, ore 16)

Bournemouth-Norwich City (oggi, ore 16)

Chelsea-Newcastle (oggi, ore 16)

Leicester-Burnley (oggi, ore 16)

Tottenham-Watford (oggi, ore 16)

Wolverhampton-Southampton (oggi, ore 16)

Crystal Palace-Manchester City (oggi, ore 18:30)

Manchester United-Liverpool (domani, ore 17:30)

Sheffield United-Arsenal (lunedì ore 21)