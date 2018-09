Premier, Sturridge risponde ad Hazard: 1-1 tra Chelsea e Liverpool

© foto di Imago/Image Sport

E' terminato in parità il big match della settima giornata di Premier League. Chelsea e Liverpool infatti non sono andati oltre l'1-1 con i Blues che fino al 90' sono stati in vantaggio grazie alla rete di Hazard, sempre lui dopo il gol meraviglioso realizzato contro i Reds in Carabao Cup. Nel finale però Daniel Sturridge ha riacciuffato i Blues firmando l'1-1 e trovato un pareggio importante che porta il Liverpool a 19 punti insieme al Manchester City in testa alla classifica e il Chelsea a quota 17.

PREMIER LEAGUE - 7° TURNO

West Ham - Manchester United 3-1

Arsenal - Watford 2-0

Everton - Fulham 3-0

Huddersfield - Tottenham 0-2

Manchester City - Brighton 2-0

Newcastle - Leicester 0-2

Wolverhampton - Southampton 2-0

Chelsea - Liverpool 1-1

30/09 17:00 Cardiff - Burnley

01/10 21:00 Bournemouth - Crystal Palace