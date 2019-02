© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il venerdì sera ha visto ben due gare disputate in Premier League. Il Watford ha espugnato Cardiff per 5-1, mentre il West Ham ha liquidato il Fulham di Ranieri per 3-1. Tripletta dell'ex Milan e Barcellona Deulofeu in occasione della prima sfida, con Deeney a chiudere la contesa. In occasione della seconda partita, la formazione allenata dal tecnico italiano era passata in vantaggio con Babel. Poi la rimonta degli hammers. Il Fulham, intanto, resta sempre al penultimo posto in classifica. Questi i risultati di serata:

Cardiff-Watford 1-5 - 18', 61' e 63' Deulofeu (W), 73' e 91' Deeney (W), 82' Bamba (C).

West Ham-Fulham 3-1 - 3' Babel (F), 29' Chicharito (WH), 40' Diop (WH), 91' Antonio (WH).