Premier, un autogol fa volare il Chelsea: 1-2 al Newcastle di Benitez

Il Chelsea soffre, ma riesce a rimanere in corsa a punteggio pieno assieme al Liverpool e alla sorpresa Watford. Questo il verdetto che emerge dalle partite domenicali di Premier League. I Blues di Sarri erano attesi dalla trasferta sul campo del Newcastle, allenato dalla vecchia conoscenza - per entrambi, e per Napoli - Rafa Benitez. Al fischio finale il punteggio recitava 1-2: dopo un primo tempo senza gol vantaggio siglato da Hazard su rigore, ripreso però poco dopo da Joselu. A decidere la sfida, in negativo per i Magpies, l'autogol di Yedlin nel finale. L'altra partita ha regalato invece i primi tre punti del Fulham in campionato, grazie alla superba prova di Mitrovic (doppietta) ma anche ai gol dei nuovi acquisti Seri e Schurrle. Il Burnley si è dovuto dunque arrendere: 4-2 il punteggio.

IERI

Wolverhampton - Manchester City 1-1

Arsenal - West Ham 3-1

Bournemouth - Everton 2-2

Huddersfield - Cardiff 0-0

Southampton - Leicester 1-2

Liverpool - Brighton 1-0

OGGI

Watford - Crystal Palace 2-1

Fulham - Burnley 4-2

Newcastle - Chelsea 1-2

LUNEDI

Manchester United - Tottenham (27/8, ore 21)