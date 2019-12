© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima di questa partita Brighton e Bournemouth erano appaiate in classifica, a +2 sul terzultimo posto occupato dall'Aston Villa. Una sorta di scontro diretto, dunque, sebbene sia presto per parlare di salvezza e retrocessione. E ad aggiudicarselo è stata la formazione di Potter con un tranquillo 2-0. All'Amex Stadium il talento iraniano Jahanbakhsh ha aperto le danze dopo appena 3 minuti di gioco, poi a 10 dalla fine è stato Mooy a mettere in ghiaccio il risultato e salvaguardare i tre punti. Cade il Bournemouth, che ora potrebbe finire nella zona rossa della graduatoria.

Il programma del ventesimo turno:

Oggi:

Newcastle-Everton

Southampton-Crystal Palace

Watford-Aston Villa

Norwich-Tottenham

West Ham-Leicester

Burnley-Manchester United

Domani:

Arsenal-Chelsea

Liverpoool-Wolverhmapton

Manchester City-Sheffield United