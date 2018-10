Premier, vola il Bornemouth: 2-1 al Crystal Palace e settimo posto

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vittoria importante per il Bournemouth, che nel finale batte 2-1 il Crystal Palace e continua a sognare in grande. Van Aanholt pareggia il gol di Brooks, ma un rigore di Stanislas all'87' consegna i tre punti alla squadra di casa. I ragazzi di Howe volano a 13 punti in classifica, in settima posizione, mentre i londinesi restano a quota 7.