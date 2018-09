Premier, volano Sarri e Guardiola. Sorpresa Bournemouth, ok l'Arsenal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vola il Chelsea di Maurizio Sarri, a punteggio pieno insieme al Liverpool dopo cinque turni. I Blues battono il Cardiff per 4-1 dopo l'iniziale svantaggio, grazie a una prestazione straordinaria di Eden Hazard, autore di una tripletta. Resta in scia il Manchester City di Pep Guardiola: 3-0 senza patemi al Fulham. Sorridono anche il Bournemouth, che sale in quinta posizione dopo il 4-2 rifilato al Leicester, e l'Arsenal, corsaro sul campo del Newcastle di Benitez. Successo esterno per il Crystal Palace.

I risultati:

Bournemouth-Leicester 4-2

Chelsea-Cardiff 4-1

Huddersfield-Crystal Palace 0-1

Manchester City-Fulham 3-0

Newcastle-Arsenal 1-2