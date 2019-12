© foto di Giulia Prosperi

West Ham corsaro al St. Mary's Stadium. Nella sfida valida per il 17° turno di Premier contro il Southampton, gli Hammers si sono imposti infatti di misura grazie a una rete di Haller al 37' su assist di Fornals. Con questo risultato mister Pellegrini tira - momentaneamente - un sospiro di sollievo e raggiunge quota 19 punti in classifica, quindicesimo, mentre i Saints sono a quota 15 in diciottesima posizione.

Il programma della diciassettesima giornata di Premier:

Liverpool-Watford 2-0

Burnley-Newcastle 1-0

Chelsea-Bournemouth 0-1

Leicester-Norwich 1-1

Sheffield United-Aston Villa 2-0

Southampton-West Ham 0-1

Manchester United-Everton (domani, ore 15)

Wolverhampton-Tottenham (domani, ore 15)

Arsenal-Manchester City (domani, ore 17:30)

Crystal Palace-Brighton (lunedì, ore 20:45)