Pres. Arsenal: "Emery pronto a lavorare sulla base creata da Wenger"

Stan Kroenke, azionista di maggioranza dell'Arsenal, ha parlato al sito ufficiale dei Gunners commentando la nomina del nuovo allenatore, Unai Emery: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Unai. È un vincente, siamo fiduciosi che sia la persona giusta per consegnare trionfi ai nostri fan, allo staff ea tutti coloro che amano l'Arsenal. Mi hanno colpito la sua conoscenza del calcio, l'energia, la determinazione e l'amore per il gioco. Condivide al 100% la nostra visione di crescita ed è pronto a lavorare partendo dalla base creata da Arsène Wenger in questi anni".