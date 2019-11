Pres. Barça: "Messi per sempre: contratto a tempo indeterminato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, si è soffermato anche sul futuro di Lionel Messi in un'intervista concessa a The Associated Press: "Nelle prossime due o tre stagioni il nostro leader continuerà ad essere Mertens. Ma è certo che ci sono altri calciatori giovani che arriveranno, sia dall'estero che da La Masia. E siamo felici perché stiamo preparando bene l'era post-Messi. Faccio sempre il paragone tra Messi e Pelé. Pelé era calciatore di un solo club e non ho dubbi che anche Messi terminerà qui la sua carriera e continuerà ad essere vincolato con questo club anche dopo il suo ritiro. Il suo contratto terminerà nel 2021, ma sicuramente tutte le parti vorranno estenderlo a tempo indeterminato"