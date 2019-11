Pres. Barcellona: "Valverde tecnico ideale per questa fase di transizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, durante una intervista a The Associates Press ha speso anche belle parole per Ernesto Valverde: "In questa stagione abbiamo comprato diversi giovani che devono darci una mano a superare questa tappa. Crediamo che Valverde sia l'allenatore ideale per guidare il Barcellona in questa fase in cui c'è un mix tra una generazione che ha già fatto la storia e alcuni giovani promettenti. E' importante creare questa unione per formare una nuova squadra e un nuovo gruppo che manderà avanti il Barça. E Valverde ha una grossa abilità in questo. De Jong? Segnerà una era nel Barcellona".