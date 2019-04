© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha ammesso a DPA che farebbe carte false per acquistare Kylian Mbappé dal Paris Saint-Germain: "Lo acquisterei immediatamente. È un giocatore strepitoso, ma non abbiamo i soldi per comprarlo. Abbiamo già speso 80 milioni di euro per Lucas Hernandez e non possiamo fare altre spese ingenti. È impossibile per noi competere economicamente con PSG, Barcellona, Real Madrid o coi club inglesi".