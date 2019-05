Pres. Benfica allontana cessione di Joao Felix: "Non sono preoccupato"

Joao Felix è uno dei giovani talenti più ricercati dai grandi club, ma potrebbe restare al Benfica ancora per un'altra stagione. Lo ha annunciato il presidente della società lusitana, Filipe Vieira: "Ha cinque anni di contratto e non c'è alcuna necessità di offrire un rinnovo. Ha una clausola di 120 milioni di euro e per questo non siamo per nulla preoccupati".