Pres. Betis: "Tello ci piace ma dobbiamo essere cauti. L'affare non è chiuso"

© foto di Federico De Luca

Ángel Haro, il presidente degli azionisti del Real Betis, ha parlato in Spagna del possibile approdo in Andalusia dell'ex esterno viola Cristian Tello: "E' un giocatore che ci piace molto, ha grande qualità e costa anche tanto. Non abbiamo ancora chiuso il suo acquisto e dobbiamo essere cauti nelle prossime mosse. Ci sono ancora alcuni dettagli da limare e il rischio è che l'affare non si possa concretizzare". A riportarlo è El Desmarque.