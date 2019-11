Zlatan Ibrahimovic all'Hammarby, ma in una veste diversa: non da calciatore. La notizia è stata svelata con un comunicato ufficiale: Ibra ha deciso di investire nel club in questione diventandone co-proprietario: l'attaccante ha infatti acquistato metà delle quote di AEG Svezia, holding che deteneva la proprietà dell'Hammarby. Queste le parole del presidente del club svedese, Richard von Yxkull, riportate dai profili social della società: "È una cosa nuova per noi, ma sicuramente molto eccitante. Cerchiamo di sviluppare il club, il prossimo anno giocheremo in Europa. Ibrahimovic è la persona giusta, ha passione e mentalità vincente. È ancora presto per spiegare nel dettaglio come Zlatan contribuirà alla nostra crescita, ma c'è sicuramente un grande potenziale in questa collaborazione".