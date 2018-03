Pres. Las Palmas sfida il Real: "Un abisso tra noi, ma vogliamo salvarci"

© foto di J.M.Colomo

Il presidente del Las Palmas Miguel Angel Ramirez, intervistato da Bernabéu Digital, ha presentato così il big match col Real Madrid in programma sabato prossimo: "La sosta ci ha dato più ossigeno per provare a cambiare la nostra situazione in classifica. Peccato che alla ripresa del campionato affronteremo una delle migliori squadre della Liga. Tra noi e il Real c'è un abisso, lo sappiamo bene, ma noi abbiamo assoluto bisogno di punti per salvarci. In questo momento non prendo neanche in considerazione una possibile retrocessione". Il club canario si trova attualmente diciottesimo in classifica a quota 21 punti.