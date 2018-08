Pres. Lille: "Ci sono offerte per Pepe, serve un centrocampista fisico"

© foto di Andrea Losapio

Intervenuto ai microfoni di BeIN Sports, il presidente del Lille Gerard Lopez ha fatto il punto della situazione sul mercato: “Vorremmo un arrivo in mezzo al campo, un giocatore fisico. Tutti parlano di Pepe, ma abbiamo 7 o 8 giocatori interessati in squadra. Vedremo cosa succederà in questa settimana di mercato. Sì, ci sono offerte concrete per Pepe e altri”.