Pres. Lille: "Difficile che Rafael Leao resti con noi"

© foto di Andrea Losapio

Molto difficilmente Rafael Leao resterà nel Lille la prossima stagione. Questo è quel che sostiene Gerard Lopez, presidente del club francese, spiegando che per il giocatore sono arrivate varie offerte. "Abbiamo proposte importanti, dobbiamo vedere e valutare con il giocatore. Se parliamo di ingaggio, nel momento in cui le big sono interessate noi non possiamo competere", ha detto parlando al giornale Le Voix du Nord. Valencia, Everton e Napoli sono alcuni dei club interessati. Il valore si aggira sui trenta milioni