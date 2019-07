© foto di Imago/Image Sport

Sean Longstaff è un obiettivo di mercato del Manchester United. Messosi in vetrina al Newcastle, anche altri top club hanno puntato gli occhi su di lui. Ma il presidente Mike Ashley non intende fare sconti, come dichiarato in un'intervista al Daily Mail: "Il messaggio che vogliamo mandare a tutti è che Longstaff non è in vendita. Se non hai uno come Sean va preso, ma per fortuna noi ce l'abbiamo. Benitez? Pensa prima ai soldi, poi al bene del club".