Pres. Olympique Marsiglia: "Balotelli si è integrato benissimo in squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jacques-Henri Eyraud, presidente dell'OM, ha parlato dell'acquisto di Mario Balotelli: "Sono molto contento dell'arrivo di Mario, è un giocatore che volevo davvero all'Olympique Marsiglia e non sono l'unico. Sono molto contento del suo arrivo, si è perfettamente integrato con i suoi compagni di squadra. Ha segnato nei suoi primi minuti sul campo, è stata una grande soddisfazione per lui, anche per noi e per tutti i tifosi dell'OM. Penso che il meglio debba ancora venire".