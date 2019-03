© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Siviglia, José Castro, ha confermato la trattativa per riportare Monchi in Andalusia, dopo l'esonero di Machin e la panchina affidata all'ex ds Caparros: "Da oggi Caparros non è più il nostro direttore sportivo, ma il nostro allenatore. Vogliamo il meglio e il meglio è rappresentato da Monchi. Stiamo già trattando con lui da diversi giorni e abbiamo ottime sensazioni. Avremo presto notizie, le conversazioni con lui sono state molto positive. Siamo in attesa di portare a termine la trattativa".