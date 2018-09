Pres. Spartak: "Ci hanno offerto Marchisio ma abbiamo giocatori migliori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dello Spartak Mosca, Leonid Fedun, ha parlato a Sport-Express in Russia dello sbarco di Claudio Marchisio allo Zenit San Pietroburgo. "E' stato offerto anche a noi -ha spiegato il numero uno dello Spartak-, abbiamo riflettuto a riguardo ma poi abbiamo pensato che non fosse migliore dei centrocampisti che abbiamo attualmente in rosa".