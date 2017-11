Pres. St-Etienne: "Denunceremo i responsabili dell'invasione di campo"

© foto di Federico Gaetano

Giorni difficili per il Saint-Etienne. La sconfitta in casa per 5-0 nel derby disputato domenica contro il Lione e l'invasione di campo di un centinaio di tifosi dopo il quinto gol degli ospiti hanno offerto un'immagine pessima del club. Il presidente Roland Romeyer, sulle colonne di Progres, è tornato sul gravissimo episodio, annunciando che la società ha deciso di presentare una denuncia contro i tifosi responsabili: "Abbiamo il diritto di farlo, perché quello che è accaduto è stato molto grave e mi ha colpito molto. Ma non si è trattato di un'azione organizzata, perché gran parte del tifo organizzato era andato via. Non appartengono al gruppo dei Magic Fans".