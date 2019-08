Presente al Bournemouth, futuro del Liverpool. La Premier scopre Wilson

© foto di Dimitri Conti

La partita di ieri pomeriggio tra Bournemouth e Manchester City, oltre che essere occasione per un ritorno alla vittoria dei campioni in carica, ha messo in mostra un nuovo talento che potrebbe presto far parlare di sé anche sui palcoscenici più importanti, senza nulla voler togliere alla realtà delle Cherries: parliamo di Harry Wilson.

Esterno gallese classe '97 dal talento cristallino, tanto da essere stato inserito nell'iconica classifica delle giovani promesse stilata da Don Balon, è dotato di un piede mancino di una sensibilità rara, come dimostrato ieri.

Un gol sensazionale quello che ha solamente illuso il suo Bournemouth di riuscire a rimontare i temibili Citizens: una punizione calciata meravigliosamente, un mancino a beffare Ederson sotto l'incrocio da lui difeso, un bacio a sfiorare il legno. Un modo di calciare che ricordava il suo collega più illustre, e connazionale, Gareth Bale.

In tutto questo, a sorridere, anche se non è riuscito nell'impresa di rallentare il Man City, è il Liverpool: il cartellino del ragazzo è infatti ancora di proprietà dei Reds, e si trova in prestito al Bournemouth. Klopp osserva attentamente: il talento - mancino - del futuro, volendo, potrebbe avercelo già in casa.