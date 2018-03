Presidente con la pistola: squalificato per 3 anni, PAOK penalizzato

© foto di Federico De Luca

Ivan Savvidis, presidente del PAOK, è stato squalificato per tre anni dalla Lega calcio greca. Ricodiamo i fatti: lo scorso 11 marzo, a seguito di un gol annullato al PAOK nel corso della partita contro l'AEK, il numero uno del club di Salonicco scese in campo a protestare munito di pistola, riposta nella fondina attaccata alla cintura. Un gesto sconvolgente che ha portato alla sospensione della gara e del campionato greco per una settimana. A seguito di questo gesto, oltre alla squalifica di Savvidis è stata inflitta al PAOK la sconfitta a tavolino 3-0, tre punti di penalità più altri due che saranno scontati la prossima stagione. Infine, multa di 63 mila euro al club e squadra costretta a giocare le prossime tre partite casalinghe a porte chiuse. Pertanto la nuova classifica del campionato greco recita così: AEK 57, Olyampiacos 52, PAOK 50, Atromitos 49.