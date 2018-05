Prima retrocessione per l'Amburgo: incendio sugli spalti e gara interrotta

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Prima retrocessione nella storia dell'Amburgo. Nonostante la vittoria odierna contro il 'Gladbach, i risultati delle altre non hanno infatti aiutato il più antico club tedesco. Un momento triste e duro, che non giustifica però i disordini sugli spalti e l'incendio appiccato dai tifosi di casa, che hanno bruciato lo striscione con la mascotte del dinosauro e lanciato diversi bengala in campo, provocando l'interruzione della gara all'89'. È servito l'intervento sul terreno di gioco della polizia per placare gli animi e permettere alle due squadre di terminare il match. Si ferma, dunque, a 54 anni e 261 giorni il conto del famoso orologio del Volksparkstadion, che segnava il tempo passato in Bundesliga dall'Amburgo (unico club ad aver partecipato finora a tutte le 55 edizioni di questo campionato).

