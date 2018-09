Primeira Liga, 6^ giornata: il Porto vince 1-0 e vola in testa alla classifica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina 1-0 in favore del Porto il secondo anticipo della sesta giornata di Primeira Liga portoghese contro il Tondela. Dopo il 2-2 del Benfica contro il Chaves, infatti, Casillas conquistano tre punti fondamentali grazie alla rete siglata da Soares all'85'. In classifica, adesso, il Porto comanda al primo posto (15 punti) a +1 proprio sul Benfica. Il Tondela, invece, resta in 12esima posizione con 5 punti.

Questo il programma del 6° turno di Primeira Liga:

Chaves-Benfica 2-2

Porto-Tondela 1-0

Moreirense-Feirense

Rio Ave-Boavista

Sporting Lisbona-Maritimo

Nacional-Santa Clara

Vitoria Guimaraes-Vitoria Setubal

Belenenses-Sporting Braga

Aves-Portimonense