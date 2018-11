Primeira Liga, 9^ giornata: Benfica ko in casa contro la Moreirense

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tonfo al Da Luz per il Benfica nell'anticipo della nona giornata della Primeira Liga. A battere le Aquile è stata la Moreirense con un perentorio 3-1. Le reti, tutte nel primo tempo, portano la firma di Jonas per i padroni di casa e di Chiquinho, Pedro e Ndiaye per gli ospiti.

Con il successo di stasera la Moreirense sale al settimo posto con 13 punti.