Problemi durante la trasferta: Turchia trattenuta 3 ore in aeroporto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Un trattamento che insulta la nazionale". Sono queste le parole riportate dalla stampa turca dopo che la selezione nazionale, in viaggio verso l'Islanda per il match di qualificazione ad Euro 2020, è stata trattenuta più del necessario in aeroporto. Stando alle parole di Burak Yilmaz, riportate da L'Equipe, le autorità islandesi avrebbero impedito l'accesso a tutta la Turchia, controllando a più riprese i documenti di tutta la squadra.