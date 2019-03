© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra le diatribe più accese in Francia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è quella di stabilire se sia più umiliante farsi eliminare dal Barcellona, con uno storico 6-1 dopo aver vinto 4-0 all'andata, oppure farsi rimontare in modo altrettanto inedito un 2-0 esterno da un Manchester United di riserve. Al centro del dibattito c’è sempre il Psg, da tre stagioni fermo agli ottavi di Champions. Nonostante Neymar e Mbappé e il miliardo e più di euro spesi in otto anni dall’emiro del Qatar. E pure il Lione è stato sbattuto fuori, al Camp Nou: "Una situazione – commenta c.t. Deschamps – dannosa per il calcio francese che non ha grandi squadre che facciano da traino".