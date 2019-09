Emergono nuovi dettagli in merito al mancato accordo, con il conseguente processo, fra Neymar e il Barcellona in merito al contenzioso sulla clausola rescissoria presente nel contratto che legava il brasiliano al club catalano . Secondo quanto riportato da Cadena Ser nel tentativo di conciliazione fra le parti l'attuale attaccante del PSG avrebbe chiesto un impegno scritto dal Barça per un suo riacquisto dal club francese per rinunciare alla richiesta di 43 milioni di euro.