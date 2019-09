© foto di Imago/Image Sport

Kevin De Bruyne, scrive il Sun nella sua edizione odierna, ha fatto una promessa tutt'altro che banale al suo ex compagno Vincent Kompany, stasera impegnato nel Testimonial del suo addio al Manchester City ma ormai da questa estate salpato altrove, dato che è tornato nel suo Anderlecht, in Belgio, inizialmente con le funzioni di allenatore-giocatore, poi solamente in quest'ultima veste. Il fenomenale centrocampista belga dei Citizens ha infatti promesso al suo ex compagno che un giorno giocherà per lui nella squadra bianco-malva.