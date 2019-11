PSG, 64° match senza Neymar. Uno in più delle presenze con i parigini

Una statistica, riportata da Opta, spiega bene le difficoltà incontrate da Neymar al Paris Saint-Germain. Da quando il brasiliano è arrivato a Parigi, ad agosto 2017, ha saltato 64 partite (compresa quella in corso, contro il Bruges) e ne ha giocate una in meno, 63. Tra infortuni e squalifiche, l'ex Barcellona non è mai riuscito a entrare nel cuore dei tifosi e a trascinare la formazione parigina.

64 – Paris will play their 64th game without Neymar in all competitions since he joined the team in August 2017, that is one more than his tally of games played with PSG (63). Shift. #PSGBRU pic.twitter.com/soHDAtxodX

— OptaJean (@OptaJean) 6 novembre 2019