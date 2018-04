PSG, a breve arriverà la risposta di Tuchel: piace anche in Premier

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta Telefoot, il Paris Saint-Germain ha presentato un'offerta a Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund al quale è stata offerta la panchina per prendere il posto di Emery. A breve arriverà la rispostal del tedesco che piace anche ad alcune squadre inglesi come Chelsea e Arsenal.