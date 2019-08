PSG, accordo con Navas: proposto un triennale da 6 milioni a stagione

© foto di Imago/Image Sport

Keylor Navas ha trovato l'accordo con il Paris Saint-Germain. Le parti hanno trovato un accordo per le prossime tre stagioni a 6 milioni di euro netti a stagione, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca. Il club parigino, dopo aver convinto il calciatore, contatterà i Blancos per concludere l'affare in queste ultime ore di mercato.