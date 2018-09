PSG, accordo per il rinnovo di Dagba: il RB Lipsia si allontana

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il PSG ha prolungato il contratto del terzino destro classe '98 Colin Dagba fino al giugno del 2023 con lauto aumento di stipendio. Il RB Lipsia stava già pensando al giocatore in scadenza nel 2020, ma i parigini hanno anticipato il club tedesco in seguito all'esordio dell'esterno in Ligue 1 sotto la guida di Tuchel.