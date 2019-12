Il PSG può perdere uno dei talenti del settore giovanile. Secondo le informazioni riportate da Le Parisien, infatti, Tanguy Kouassi dovrebbe firmare a breve il suo primo contratto da professonista, ma non con il club parigino; il 17enne difensore, che ha esordito lo scorso 7 dicembre in prima squadra giocando come centrocampista, ha visitato di recente le strutture sportive del Lipsia e si legherà a lungo termine (5 o 6 anni) con i tedeschi.